محافظة القاهرة تزيل إشغالات محطة مترو حلوان

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة فى بيان لها أن الأجهزة التنفيذية بحى حلوان تمكنت بالتعاون مع شرطة المرافق خلال حملة مكبرة من رفع وازالة كافة التعديات على حرم الطريق العام أمام محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال جولته بالمنطقة الجنوبية منتصف هذا الأسبوع بإعادة الانضباط، ورفع كافة الاشغالات بميدان المحطة بحلوان استجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحى حلوان وشرطة المرافق لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى، مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان .

وطلب محافظ القاهرة من م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية استمرار الحملات اليومية لفرض الانضباط بأحياء المنطقة لتيسير الحركة المرورية ، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء للاستماع لمطالب المواطنين والاستجابة لها فى إطار القانون.