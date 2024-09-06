رئيس الوزراء يلتقى المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات

كتبت هند مختار

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، وذلك على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي بالعاصمة بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالسيد فينج شينج يا، معربًا عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مستوى رفيع خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتطوير هذا التعاون والاستفادة من القدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى دعم الحكومة لصناعة السيارات في مصر، حيث أصدرت قانوناً خاصاً لتوطين تلك الصناعة لاسيما تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً ان الحكومة علي استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة، بجانب الحوافز التي تحصل عليها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً الي ان فرص التصدير من مصر كبيرة في ضوء انضمام مصر لعدد من اتفاقيات التجارة الدولية.

بدوره، أعرب فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في مصر، مشيراً الي استثمارات وانشطة الشركة الحالية، موضحاً انه تم بيع نصف مليون سيارة كهربائية داخل الصين خلال العام الماضي، وان هناك إقبالاً على سيارات الشركة في السوق المصرية، حيث بلغت 2000سيارة في العام.



وفي ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لفتح الشركة مشروعها في مصر مجدداً التأكيد على اتاحة كافة سبل الدعم من تجهيزات لوجيستية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الشركة الصينية على أن تكون أحد شركاء مصر.