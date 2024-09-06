اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات فى القاهرة الجديدة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:30 م
حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات فى القاهرة الجديدة سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين" لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط 6 سيارات مستولى عليها لدى عملائهما "سيئا النية" (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية).







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