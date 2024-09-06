ضبط لص سرق مجوهرات ودولارات من منزل أجنبية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين" لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط 6 سيارات مستولى عليها لدى عملائهما "سيئا النية" (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى عملات "أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن خاص بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

واسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات، وإعترفوا بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وقيامهم بالتصرف فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ)، تم ضبطهم وبحوزتهم السيارات المستولى عليها وضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بدائرة قسم شرطة مدينة نصرثالث، لقيامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها متعلقاته الشخصية أثناء نزوله لشراء بعض المستلزمات الشخصية، وأرشد المتهم عن الحقيبة المستولى عليها.

وضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (شاشة تليفزيون) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإعترف بإرتكابه واقعتى سرقة آخرتين بدائرة القسم، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لعميله "سيىء النية" (بائع خردة - مقيم بدائرة القسم) ضُبط وبحوزته المسروقات.