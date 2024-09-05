1300 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر المشاركين فى امتحانات الدور الثانى

كتب لؤى على

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1300 جنيه، لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال والمنتدبين بالمناطق الأزهرية).

ويأتي ذلك خصما من بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات، والمتعاقدين على بند 3/2 أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند (2) نوع (3) أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الدور الثاني.

وتقدم العملية التعليم وذلك للعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من العام الدراسي الجاري 2023 /2024م، خلال فترة امتحانات الشهادات، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.