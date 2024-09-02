اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية ينفى الإعلان عن تعيين العمالة المنضمة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 08:06 م
قطاع المعاهد الأزهرية ينفى الإعلان عن تعيين العمالة المنضمة قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر قطاع المعاهد الأزهرية من القرارات الـوهمية والمزورة، التي توهم تعلقها بالعمالة المنضمة بالأزهر وتوفير فرص عمل في المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية -على غير الحقيقة- ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين والعاملين في المناطق الأزهرية، من خلال سماسرة الوظائف الذين يحاولون خداع المواطنين واستغلال حاجتهم الملحة للوظائف.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه القرارات لا صحة لها على الإطلاق، ولم يصدر عن الأزهر قرارات في هذا الشأن، وأن عملية التوظيف في الأزهر تتم وفق الإجراءات القانونية المنظمة، وتتم بناء على إعلانات رسمية تصدر ويُعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

IMG-20240902-WA0035






قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

العمالة المنضمة

وظائف الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة