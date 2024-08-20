المنطقة الازهرية بالإسكندرية: لا شكاوى من امتحان الدور الثانى بالفقه والجبر

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقدت قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية، يترأسهم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة، يرافقه الدكتور محمد البرقى، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، متابعاتهم الميدانية لأعمال امتحانات الدور الثانى، للشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، للعام الدراسى 2023/ 2024م، بلجان الإسكندرية، وسموحة النموذجى بنين، وسموحة النموذجى فتيات والتى انطلقت دون مشاكل أو شكاوى.

وأدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الفقه والتوحيد. وخلال جولتهم الميدانية، اطمأنوا على انتظام سير اللجان ووصول الأسئلة إلى جميع اللجان فى موعدها المناسب المحدد، كما اطمأنوا على تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وعدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.

ومن جانبه، أوضح إسماعيل العوامى، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن الإدارة جهزت 5 لجان رئيسة، تضم 28 لجنة فرعية لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لتوفير بيئة امتحانية مناسبة.