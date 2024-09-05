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وزارة التعليم توجه بتواجد المعلمين فى مدارسهم أول يوم دراسة بالعام الجديد

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:15 ص
وزارة التعليم توجه بتواجد المعلمين فى مدارسهم أول يوم دراسة بالعام الجديد طابور مدرسة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن التأكيد على تواجد  المعلمين في مدارسهم في أول أيام الدراسة يتم التنبيه على المختصين بالمديريات في تنفيذ الآتى :

- على كل مدير مدرسة إخطار تنسيق الادارة التعليمية التابعة له بتسكين جداول كافة الفصول والتأكيد على تواجد المعلمين بكافة فصول المدرسة.

-  على كل مدير إدارة تعليمية إخطار المديرية بان كافة المدارس الواقعة في نطاق كل إدارة قد اتخذت إجراءات تسكين المعلمين في كل فصول المدرسة .

- على جميع المديريات إخطار الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين التابعة للادارة المركزية لشئون المعلمين بديوان عام الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخه.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







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