وزارة التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى قريبا

محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 قريبا، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024 للدور الثانى عقب اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، حيث حصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024 الثلاثاء 3 سبتمبر الجارى، حيث أدى الطلاب امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.