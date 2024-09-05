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وزارة التعليم تحدد واجبات أولياء الأمور فى لائحة التحفيز التربوى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم تحدد واجبات أولياء الأمور فى لائحة التحفيز التربوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واجبات أولياء الأمور فى لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى تشتمل على الالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم.


وشددت الوزارة على عدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك)، وتواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء، واتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسئولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛ لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي، وتنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة، بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة، من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

 







وزارة التربية والتعليم

لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم

واجبات أولياء الأمور بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم

اخبار مصر



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