تعليم الفيوم تعلن فتح باب التقدم لشغل وظائف هيئة التعليم 2024

الفيوم رباب الجالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية لهيئة التعليم 2024م خلال الفترة من الأحد 28 يوليو 2024م ، إلى الأحد 11 أغسطس 2024م

ويتم تقديم الطلبات لشغل الوظائف بديوان عام المديرية، في وظائف "مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجة عام بال التعليم وخدمات تربوية، وموجة / موجة أول/ موجة عام تعليم فني ومدير أو وكيل مدرسة "رسمي لغات - تربية خاصة - تعليم فنى".

ويتم التقدم لشغل وظائف ببديوان عام الإدارة التعليمية المعنية وهي وظائف مدير ووكيل مدرسة "ابتدائي - اعدادي - ثانوي عام - موجة / موجة أول تعليم عام وخدمات تربوية".

ويتم تقديم الطلبات باليد، ولا تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التى ترد بالبريد، أو التى ترد بعد المواعيد المعلنة.