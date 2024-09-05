من مكون واحد فقط.. 7 مشروبات تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

كتبت مروة هريدى

الكركم من التوابل التي لها العديد من الخصائص الطبية والفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، ويمكن عند دمجها مع مكونات أخرى التعزيز من فوائد الصحية، حيث يمكن للمشروبات التي تحتوى على الكركم أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتقمع الشهية، وتعزز حرق الدهون، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يمكن أن يساعد الكركم في إنقاص الوزن؟

يمكن أن يساعد الكركم، وتحديدًا مركبه النشط الكركمين، في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين عملية التمثيل الغذائي وقمع الشهية.

هل الكركمين مفيد حقًا؟

يزيد الكركمين من إنتاج الصفراء، مما يساعد على هضم الدهون، ويعزز نشاط إنزيمات حرق الدهون، مما يؤدي إلى زيادة تكسير الدهون، كما يقلل الكركمين من الالتهابات في الأنسجة الدهنية، والتي يمكن أن تساهم في السمنة، وينظم مستويات السكر في الدم، ويمنع مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن المرتبطة بها، وتساعد خصائص الكركم الحرارية في تعزيز التمثيل الغذائي، وزيادة إنفاق الطاقة وتعزيز فقدان الوزن، بشكل عام، تجعل آليات الكركم المتعددة الجوانب منه مكملًا واعدًا لنظام غذائي صحي وروتين تمارين رياضية لفقدان الوزن بشكل مستدام.

فيما يلي.. 7 مشروبات من الكركم يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بسرعة:



مشروب الكركم والزنجبيل



امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قطعة زنجبيل وعصير ليمونة واحدة في ماء دافئ، حيث تساعد خصائص الزنجبيل الحرارية والكركمين الموجود في الكركم في حرق الدهون.

الحليب الذهبي



امزجي كوبًا واحدًا من حليب اللوز وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من العسل، حيث يقلل الكركمين الموجود في الكركم من الالتهابات ويعزز فقدان الوزن.

مشروب الكركم مع القرفة



اخفقي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب واحد من الماء الدافئ، حيث تعمل القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، بينما يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر والكركم



انقع كيسًا من الشاي الأخضر، وأضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، واعصر شريحة ليمون واحدة، حيث يعمل الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر والكركمين على تعزيز حرق الدهون.

مشروب جوز الهند والكركم



امزج كوبًا واحدًا من ماء جوز الهند وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من بذور الشيا، حيث يقلل الكركم من الالتهابات، بينما يعمل ماء جوز الهند على ترطيب الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

موكا الكركم



اخفق ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى وكوب واحد من الماء الدافئ، حيث يعمل الكركمين وفلافونويدات الكاكاو على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وقمع الشهية.

عصير الليمون والكركم



امزج كوبًا واحدًا من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وكوبًا واحدًا من الماء، حيث يساعد الكركمين وحمض الستريك الموجود في الليمون في حرق الدهون وإزالة السموم.

تذكر أنه على الرغم من أن مشروبات الكركم هذه يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، إلا أنه يجب تناولها مع اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق نتائج مستدامة.