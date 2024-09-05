من مطبخك.. 6 أعشاب وتوابل لعلاج مشكلة الانتفاخ

كتبت مروة هريدى

الانتفاخ مشكلة مزعجة شائعة يعاني منها كثير من الناس، وغالبًا ما يكون نتيجة لمشاكل في الجهاز الهضمي، أو الغازات، أو احتباس الماء، وفي حين تلعب التغييرات الغذائية وتعديلات نمط الحياة دورًا حاسمًا في إدارة الانتفاخ، يمكن لبعض الأعشاب أن توفر راحة طبيعية، وهو ما يقدمه موقع "Food-ndtv".

فيما يلي.. 6 أعشاب معروفة بفعاليتها في تقليل أعراض الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي:



النعناع

النعناع هو علاج معروف لمشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ، حيث يحتوي على المنثول الذي يتمتع بخصائص مضادة للتشنج تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يخفف هذا من الانزعاج المرتبط بالانتفاخ والغازات، وشاي النعناع أو كبسولات زيت النعناع المغلفة معويًا هي طرق شائعة للاستفادة من فوائد هذه العشبة.

الزنجبيل

الزنجبيل عشبة قوية ذات خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تحفيز الهضم وتقليل الغثيان، مما يجعله فعالاً في تخفيف الانتفاخ، ويعزز الزنجبيل في تقليل الالتهاب بالجهاز الهضمى.

بذور الشمر

غالبًا ما تستخدم بذور الشمر في الطب التقليدي لتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات، حيث تحتوي على مركبات تساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، ويمكن أن يوفر مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو شرب شاي الشمر راحة من الانتفاخ.

شاى البابونج

يُعرف البابونج بتأثيراته المهدئة على الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تقليل الالتهابات واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما قد يخفف من الانتفاخ وعدم الراحة، ويعد شاي البابونج وسيلة مهدئة لتخفيف الانتفاخ، خاصة عند تناوله قبل النوم لتعزيز الاسترخاء وتحسين الهضم.

الكزبرة

الكزبرة، لها فوائد هضمية تشمل تقليل الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويمكنك استخدام بذور الكزبرة في الطهي، أو صنع شاي الكزبرة، أو إضافة أوراق الكزبرة الطازجة إلى أطباقك لتعزيز الهضم.

الكمون

الكمون من التوابل التي لها فوائد هضمية تمتد إلى تقليل الانتفاخ، فهو يساعد على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، مما يحسن الهضم ويساعد على منع تراكم الغازات، ويمكن إضافة بذور الكمون إلى وجباتك، أو يمكنك تحضير شاي الكمون عن طريق نقع البذور في الماء الساخن للمساعدة في الهضم وتقليل الانتفاخ.