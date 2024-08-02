علاجات منزلية للتخلص من ارتجاع المريء وتحسين الهضم

كتب - حسام الشقويرى

يحدث ارتداد الحمض، الذي يتسم بإحساس مؤلم وحرق في الصدر أو الحلق، عندما يتدفق حمض المعدة للخلف إلى المريء. يمكن لهذه الحالة المزعجة أن تعطل حياتك اليومية، مما يسبب عدم الراحة في منتصف صدرك. وهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تهدئة الشعور بالحرقان ومنع ارتداد الحمض. healthshots

1. الزنجبيل

كان الزنجبيل عنصرًا أساسيًا في الطب الطبيعي لعدة قرون، حيث أشاد به الناس لفوائده المضادة للالتهابات والجهاز الهضمي. فهو يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ويمكن أن يقلل من الغثيان. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients إلى أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من إنتاج حمض المعدة، مما قد يخفف من أعراض الارتجاع الحمضي.

2. عصير الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة وهو غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية. تساعد هذه المركبات على إزالة السموم من الجسم ودعم الهضم. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Neurogastroenterology and Motility أن عصير الصبار قد يساعد في الهضم ويقلل من أعراض مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتداد الحمض.

3. الفواكه غير الحمضية

بدلاً من الفواكه الحمضية، اختر الفواكه غير الحمضية مثل البطيخ والموز والتفاح والكمثرى، والتي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الحمض. يمكن أن تساعد هذه الفواكه في تغليف بطانة المعدة وتوفير الراحة من ارتداد الحمض. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وتدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويمكن أن تساعد في إدارة أعراض ارتداد الحمض.

4. دقيق الشوفان

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة لا تهدئ المعدة فحسب، بل تمتص أيضًا الأحماض الزائدة. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإنه يساعد على الهضم وقد يساعد في منع الارتجاع.

5. خل التفاح

خل التفاح هو علاج شائع للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك ارتداد الحمض. وعلى الرغم من محدودية الأبحاث، إلا أن بعض الأشخاص أفادوا بتحسن حالتهم باستخدام خل التفاح.

6. بذور الشمر

بذور الشمر غنية بالألياف وتوفر خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. ويمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات وعدم الراحة المرتبطة بارتجاع الحمض. يعد مضغ بذور الشمر أو تحضير شاي الشمر من الطرق الرائعة لدمجها في روتينك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

7. شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تقليل الالتهابات واسترخاء الجهاز الهضمي. وجدت دراسة في مجلة Journal of Nutrients أن شاي البابونج قد يقدم بعض الفوائد. يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، مما قد يقلل من أعراض الارتجاع. اشرب شاي البابونج بعد تناول وجبة أو قبل النوم لتحسين الهضم وجودة النوم.

8. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند قلوي بطبيعته ويمكن أن يساعد في تحييد حمض المعدة. وبفضل محتواه المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية، إلى جانب مستوياته العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والبوتاسيوم، يمكن أن يكون وسيلة منعشة للبقاء رطبًا ودعم صحة الجهاز الهضمي

9. البروبيوتيك

يحدث ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء. وقد يسبب هذا الشعور بعدم الراحة، وقد يؤدي إلى تلف المريء إذا حدث بشكل متكرر. وفي حين أن هناك العديد من العلاجات لارتداد الحمض، فإن البروبيوتيك قد يكون أحد أفضل الحلول

10. ماء الكراوية

إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة وتعاني من ارتداد الحمض أو آلام البطن أو التقلصات، فيجب عليك تناول ماء الكراوية كل يوم. يُعرف ماء الكراوية أيضًا باسم بذور الكاروم، وعندما تستهلكه على معدة فارغة، فإنه ينشط الإنزيمات في أمعائك، مما يساعد في تحسين الهضم

11. ماء الخيار

يمكن أن يكون ماء الخيار خيارًا منعشًا ومهدئًا لمن يعانون من ارتداد الحمض. يحتوي الخيار بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الحموضة ومحتوى عالٍ من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجهاز الهضمي ودعم وظيفته.

12. صودا الخبز

يمكن أن تكون صودا الخبز علاجًا مؤقتًا لتخفيف أعراض ارتجاع الحمض. فهي تساعد على تحييد الحمض الزائد في معدتك، وهو المسؤول عن أعراض ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

