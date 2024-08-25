تعرف على المواعيد الآمنة لزراعة محاصيل العروة الجديدة للبطاطس والبنجر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن زراعة العروة الجديدة في هذه الأجواء ليست مضمونة فى ظل ارتفاع تكاليف التقاوي لكافة المحاصيل والتى تضاعفت، لذلك لابد من معرفة المواعيد الآمنة نوعاً ما لزراعة محاصيل العروة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اشتراطات صارمة للزراعة وما بعد الزراعة وحتى انكسار حدة الصهد والتى من المتوقع أن تؤخر الصيف الحالى.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لزراعة العروة الجديدة:

1- البطاطس النيلي:

يجب عدم زراعتها قبل 1 سبتمبر في المنيا و و10 سبتمبر في محافظات البدري بحري .

2 البنجر العروة الأولي:

عدم الزراعة قبل 30 أغسطس في المنيا و 10 سبتمبر في محافظات بحري .

3- مشاتل البصل قبلي :

عدم الزراعة قبل 1 سبتمبر في سوهاج وقنا واسيوط .

4- الفاصوليا والبسلة البدري :

عدم الزراعة قبل 15 سبتمبر في قبلي و 10 سبتمبر في بحري .

5- الفراولة والخرشوف:

عدم الزراعة قبل 10 إلى 15 سبتمبر بأى حال من الأحوال .

