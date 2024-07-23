وزير الزراعة: ثورة 23 انتصرت للفلاح وقانون الإصلاح الزراعي من مكتسباتها

كتبت أسماء نصار

أرسل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 72 لـ ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال وزير الزراعة في برقيته، انه وبالأصالة عن نفسه وجموع فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي، وقيادات الوزارة، يتقدمون بخالص التهاني، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي كانت لها أيادي بيضاء على مصر والمصريين وخاصة الفلاحين.

وأشار فاروق إلى أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو انتصرت للفلاح المصري البسيط، وكان من بين مكتسباتها إصدار قانون الإصلاح الزراعي، فاصبح للفلاح لأول مرة حق تملك الأرض، حيث تم القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال، ورفعت حالة التهميش والظلم واللاتي عاني منهما الفلاح قبل الثورة.

ودعا وزير الزراعة في ختام برقيته،، بأن يعيد الله تلك الذكرى الخالدة التي ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، على مصر والمصريين بمزيد من التقدم والازدهار، ورفعة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.