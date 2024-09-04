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البلاد تتأثر بالمرتفع الأزوري.. تفاصيل طقس سبتمبر وموعد انخفاض الرطوبة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:59 م
البلاد تتأثر بالمرتفع الأزوري.. تفاصيل طقس سبتمبر وموعد انخفاض الرطوبة الدكتورة منار غانم
كتب محمود راغب

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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر سبتمبر وموعد انخفاض نسب الرطوبة، موضحة أن فصل الخريف يبدأ رسميا 22 سبتمبر ومع اقتراب فصل الخريف نبدا تشهد معالم فصل الخريف واهمها مرور المنخفضات الجوية التى تكون فى موجودة فى طبقات الجو العليا ونبدا أيضا نرى السحب المنخفضة والمتوسطة .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن من أبرز التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى فصل الخريف منخفض السودان الموسمى وهو السبب فى السيول والأمطار فى فصل الخريف خاصة إذا تزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وأشارت إلى أن من بين التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى الخريف أيضا يأتى امتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يعمل على تقليل تأثير منخفض الهند الموسمى ويكون معه كتل هوائية معتدلة .

ولفت إلى أن وجود الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء من أبرز فرص الأمطار التى تؤثر علينا فى فصل الخريف ونتيجة الطبيعة الجبلية لأماكن الأمطار تتشكل السيول .

وعن أبرز التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى هذه الأيام وقبل أسابيع معدودة من بداية فصل الخريف، أشارت غانم إلى أنه يؤثر علينا فى هذه الأيام امتداد مرتفع العروض الوسطى أو المرتفع الأزورى والذى يعمل على اعتدال وانخفاض قيمة درجات الحرارة وتقليل تأثير منخفض الهند الموسمى .

وتابعت : تدريجيا مع بدايات الخريف سنشعر بمزيد من التحسن فى الأحوال الجوية من حيث درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة ، ففصل الخريف معروف عنه أنه ربيع جمهورية مصر العربية .

 







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