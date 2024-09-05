محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة لتفقد عدد من المشروعات بمختلف القطاعات بمدينة شبين القناطر، يرافقه الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، ومندوبي جهاز تعمير القاهرة الكبري، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستهل محافظ القليوبية، الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين، والتي وصلت نسبة التنفيذ 92%، والذي سيقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم مركز تدريب ومركز تنظيم أسرة ومعرض، وتم الانتهاء منهما بالكامل وجاري أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز.

كما وجه المحافظ، بوضع بلاط الانترلوك بمحيط المركز من الخارج كما وجه مديرة مديرية التضامن بالقليوبية بالبدء في أعمال فرش والتشغيل المركز وذلك خلال الشهر الجاري.

واستكمل المحافظ، الجولة، بتفقد مبنى الوحدة المحلية السابق بكفر شبين المقترح كفرع لمكتبة مصر العامة، والذي يقع علي مساحة 330 متر، مكون من أرضي ودورين علوي، وخلال تفقد محافظ القليوبية المبني وجه بإنشاء سور خارجي للمبني وذلك حفاظا علي الأطفال داخل مبني المكتبة، كما وجه مسئول الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من تعديلات الحماية المدنية للمبني.

كما تابع المحافظ، أعمال إنشاءات المستشفى المركزى بمدينة شبين القناطر، والتي بلغت نسبة تنفيذ 55%، وتقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 65%.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى شبين القناطر المركزي تتكون من 5 طوابق (الطابق الأرضي يتكون من صيدلية وقسم الطواريء والأشعة والطابق الأول مكون من قسم الغسيل الكلوي والعيادات والأسنان وبنك الدم والمعامل، والطابق الثاني مكون من قسم العلاج الطبيعي وعناية مركزة أطفال ومكاتب إدارية، والطابق الثالث والرابع به قسم للإقامة مكون من 120 سرير وقاعات انتظار، والطابق الخامس مكون من قسم الولادة وحضانات الأطفال وقسم المناظير، والطابق السادس مكون من قسم العمليات وقسطرة القلب والعناية المركزة بعدد 27 سرير.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بالعمل بالتوازي في توريد المستلزمات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج كالمولدات والكهروميكانيك والشيلر والمصاعد وغيرها وذلك لإنجاز الوقت ولبدء العمل في أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات المدنية.

كما تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم والمكونة من 3 طوابق وتقع على مساحة 1500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 70%، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر من تاريخه، مشددا على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمالة والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات مكثفة لمتابعة المشروعات المتأخر تسليمها والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وتابع الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي والتي بلغت نسبة تنفيذها 80% وبلغت تكلفتها 50 مليون جنيه، ويتم الآن أعمال الدهانات بالطابق الثالث وأعمال الكهرباء والسباكة بالطابق الأرضي والثاني، موجها بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد والالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة والمعتمدة وفق النموذج المعد من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة تلافي أي ملحوظات يتم رصدها أولاً بأول وتوريد المستلزمات المطلوبة لتركيبها فور الانتهاء من الإنشاءات.

كما تابع أعمال تطوير نقطة إطفاء طحوريا حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 75%، ويتم تنفيذ المشروع من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويهدف إلى تحسين خدمات الإطفاء في المنطقة وتوفير بيئة عمل آمنة لرجال الإطفاء.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، مسئولي جهاز التعمير بسرعة الانتهاء والتسليم وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا على أهمية مشروع تطوير نقطة إطفاء طحوريا في تحسين خدمات الإطفاء في المنطقة وتوفير بيئة عمل آمنة لرجال الإطفاء، مؤكدا أن تطوير نقاط الإطفاء هو أمر ضروري لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ونعمل على تطوير جميع نقاط الإطفاء بالمحافظة بشكل تدريجي، لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الحريق والحد من أضرارها.

كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء موقف سيارات قرية طحوريا والذي يخضع أيضًا لأعمال تطوير وتجهيز شاملة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين، موجها بسرعة رصف باكيات الموقف وإنشاء بلدورات، لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، موجها بتكثيف العمالة للانتهاء من الموقف بالكامل خلال 15 يوم من تاريخه، مشيرا أنه سيتابع ما استجد من أعمال بالموقف خلال جولة ميدانية أخرى سيتم تنظيمها خلال أيام.

وأكد المحافظ، على أهمية تحسين خدمات المواقف، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، مشيرا أننا نعمل على تطوير جميع المواقف بالمحافظة بشكل تدريجي، لضمان حصول المواطنين على خدمات أفضل.

واختتم المحافظ بتفقد المجمع الخدمي بطحوريا حيث تفقد إدارات المركز وتابع سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية طحوريا والعزب التابعة، حيث تم البدء في تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني.

ووجه المحافظ العاملين بالمجمعات بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.