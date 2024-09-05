كتبت فاطمة خليل

من المعروف أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في الحفاظ على صحتك بشكل عام، فهي تمنحك العديد من الفوائد الجسدية والعقلية والعاطفية، ومع ذلك، عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، فقد يكون لها آثار ضارة على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة بانتظام، بحسب موقع "تايمز ناو".

ومن المعروف أيضًا أن ممارسة الرياضة تساعد في تقوية العضلات والعظام، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام وتحسين التوازن والتنسيق. ومن المعروف أيضًا أن ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لصحتك العقلية. فهي تحفز إطلاق الإندورفين المعروف باسم هرمونات "الشعور بالرضا" ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب الخفيفة.

ومع ذلك، عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، فقد يكون لها آثار ضارة على صحتك.

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة

فقدان العضلات وانخفاض القوة

عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، تبدأ عضلاتك في الانكماش وهي عملية تُعرف باسم ضمور العضلات. وينتج عن هذا انخفاض القوة والقدرة على التحمل والأداء البدني العام. بمرور الوقت، قد تجد صعوبة في أداء المهام اليومية التي كانت سهلة في السابق.

زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم



بدون ممارسة نشاط بدني منتظم، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك ومن ثم يصبح من السهل اكتساب الوزن. يميل الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون، وخاصة حول البطن، وبالتالي، يزيد من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ضعف صحة القلب والأوعية الدموية



يمكن أن يؤثر قلة التمارين الرياضية أيضًا على نظام القلب والأوعية الدموية لديك. يصبح القلب أقل كفاءة في ضخ الدم، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على التحمل وارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة. بمرور الوقت، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

انخفاض كثافة العظام



عندما تقوم بتمارين تحمل الوزن، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على قوة العظام، عندما لا تقوم بها، تفقد عظامك كثافتها وتصبح أكثر هشاشة، وبالتالي، يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

يمكن أن يكون هذا مثيرًا للقلق مع تقدمنا ​​في السن عندما تنخفض كثافة العظام بشكل طبيعي.

تدهور الصحة العقلية



تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في إطلاق الإندورفين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والاكتئاب.

عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، قد تواجه مستويات متزايدة من التوتر والانفعال وانخفاض في الصحة العقلية بشكل عام.

كما أن الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز يمكن أن تتدهور بمرور الوقت عندما لا تمارس الرياضة.

انخفاض وظائف المناعة



تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تعزيز جهاز المناعة من خلال تعزيز الدورة الدموية الجيدة التي تساعد الخلايا المناعية على السفر في جميع أنحاء الجسم بشكل فعال عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، يضعف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والالتهابات وغيرها من الحالات الصحية.

الأرق



يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تنظيم أنماط النوم، مما يؤدي إلى نوم أفضل جودة، عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة، تنخفض جودة نومك، مما يؤدي إلى الأرق والتعب أثناء النهار، يمكن أن يؤثر هذا الافتقار إلى النوم المريح على مزاجك ومستويات الطاقة والإنتاجية العامة.