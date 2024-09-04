أنواع من المكملات الغذائية تحمى من هشاشة العظام مبكرا

كتبت مروة محمود الياس

هل تعاني ألما في مفاصلك، هل تعاني أوجاعا مختلفة في جسمك هل يصبح عظمك سهل التكسر والتهشم؟ إذا كنت تعاني من هذه الأعراض وغيرها الكثير فيما يخص عظامك فقد تكون عرضة للإصابة بهشاشة العظام مستقبلا.

وفقا لتقرير نشر في موقع ironwood cancer فإن هناك الكثير من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي قد تقيق مبكرا من الإصابة بهشاشة العظام وتعزز من كثافة العظام وتقويتها.

تابع التقرير موضحا أن هذه الفيتامينات والمكملات الغذائية قد لا تكون شائعة بعض الشيء، فالكثير من الفيتامينات الشائعة والمكملات مثل الكالسيوم وفيتامين د هي تلك التي يعتمد عليها الكثيرين للوقايه من مشكلات العظام وهشاشتها، ولكن هناك الكثير أيضا من المكملات غير الشائعة التي تعطي نتائج أفضل.

فيتامين ك 4

هذا الفيتامين المميز والمفيد يحتوي على الكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم لتعزيز صحته، فضلا عن أن العظام يمكن أن تبنى من خلاله وتزيد كثافتها، كما أنه عبارة عن مكمل غذائي صحي لصحة الجسم بشكل عام والعضلات والأعصاب بشكل خاص، ونصح التقرير بضرورة تناول فيتامين ك مع فيتامين د بالتزامن جنبا إلى جنب، هذا الأمر الذي يجعلهما ثنائي مميز لتعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة.

الفيتامينات والمكملات التي تحتوي على المغنيسيوم 3

الماغنيسيوم 3 من أفضل المعادن التي ينصح بها لبناء العظام والعضلات والأعصاب وتقوية الجلد وتقوية الجسم بشكل عام، الجسم يحتاج لهذا المعدن الهام لكي يعزز من قوته وصموده، يوم صح بتناول هذا المعدن للبالغين بجرعات تتخطى ال 250 ملغ ولا تتعدى ال 400 مللي جرام بشكل يومي، وذلك لأنها تمتص بشكل جيد وتعزز من صحة العظام والوقاية مبكرا من هشاشة العظام وتهشم وتكسر العظام.

اسأل طبيبك قبل تناول أية مكملات غذائية على أهميتها ومدى فعاليتها مع حالتك الصحية خاصه إذا كنت تعاني أحد الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية مهما اختلفت.