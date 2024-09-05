لجان محافظة مطروح تراقب الشواطئ ومدى الالتزام بأسعار الشماسى وتوافر الخدمات

مطروح _ حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ مطروح، مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ، من أهالي مطروح وزائريها، وإزالة أية عقبات ومنع أية تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات، وتقديمها بالشكل اللائق، خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

ونظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف، و كريم عرفان مدير الشواطئ، حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة، شملت شواطئ مطروح العامة و النخيل وشاطئ البسنت وعلم الروم و مينا حشيش، مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة، وأية مقترحات جديدة يمكن تطبيقها، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ، كما تم التأكد من توافر الغطاسين، والنظافة، ودورات المياه، وتواجد سيارات الإسعاف بالأماكن المخصصة لها،والإلتزام بأسعار تأجير الشماسي، وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والاطمئنان على عدم وجود أية تجاوزات.

و أشاد المصطافون، بتوافر الخدمات و حسن التعامل من أصحاب الرخص والعاملين بالشاطئ ، كما تم إنهاء بعض التجاوزات وتحقيق رضاء المصطفافين بالشواطئ، الذين أكدوا على تميز وجمال مرسى مطروح، بما تمتلكه من مقومات سياحية ومياهها الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة وطيبة و كرم ضيافة أهلها، يجعلها المصيف المفضل لديهم كل عام.

وأوضح فريق العمل، خلال لقائه بالمصطافين على ن ، الترحيب بأية مقترحات أو شكاوى والتواصل مع الإدارة العامة للسياحة و المصايف على تليفون رقم 0464931613 وكذلك على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للسياحة و المصايف بمطروح.