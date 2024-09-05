محافظ مطروح يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل لـ 40 %

مطروح _ حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض أهلا مدارس، الذى نظمته الغرفة التجارية بمطروح، تحت إشراف مديرية التموين بالمحافظة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، تصل لـ 40 % ويستمر لمدة أسبوعين حتى بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، وعدد من أعضاء الغرفة والتجار المشاركين.

وتفقد محافظ مطروح، أقسام المعرض واستمع لعرض أسعار السلع والمستلزمات المدرسية المعروضة، من كراسات وأدوات وملابس وشنط مدرسية، وغيرها، بتخفيض يصل إلى ٤٠ % عن أسعار السوق، وأكد محافظ مطروح على أهمية استمرار متابعة المعرض، والالتزام بالاسعار المعروضة للتيسير على المواطنين .

كما قام محافظ مطروح، بتوزيع 100 شنطة، على عدد من الأهالي من الحضور بالمعرض، الذى شهد إقبالا كبيرا مع سعادة الأهالي بتخفيضات الاسعار.

كما شهد محافظ مطروح، القافلة المتحركة التى تنظمها الغرفة التجارية للوصول إلى المدن والقرى، كمعرض متنقل للمستلزمات والأدوات المدرسية، للتخفيف عن الأهال، مع التوسع في إقامة المزيد من المعارض بمدن المحافظة، بالتعاون مع الجهود والمشاركة المجتمعية وتجار المحافظة.

و على هامش معرض أهلا مدارس، تفقد المحافظ، معرض السلع والمنتجات الغذائية بتخفيض يصل إلى ٣٠%.