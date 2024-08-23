قبل 4 أسابيع.. 5 أعراض تحذر من الإصابة بنوبة قلبية

كتبت إيناس البنا

النوبات القلبية هي حالات طبية عاجلة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب، وغالبا ما يكون ذلك بسبب تراكم اللويحات في الشرايين أو جلطة دموية.

5 أعراض قد تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية

أنواع الألم التي قد تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية، هل تعلم أن ضيق التنفس، والألم في مناطق معينة من الجسم قد يشير إلى وجود مشكلة قلبية وشيكة، وفقا لموقع هيلث سايد.

ألم الفك

يمكن أن يكون الألم أو الانزعاج المفاجئ في الفك، وخاصة الجانب الأيسر، علامة على الإصابة بنوبة قلبية، وقد يصاحب هذا الألم شعور بالضيق أو الامتلاء في الصدر.

آلام الرقبة

آلام الرقبة المزمنة، وخاصة في الجانب الأيسر، هي مؤشر على نوبة قلبية وشيكة، وقد يصاحب هذا الألم الحاد الناجم عن مشكلة في القلب شعور بالثقل أو الضغط على الصدر.

ألم الكتف

آلام الكتف هي علامة أخرى على اقتراب الإصابة بنوبة قلبية، يحدث هذا الألم بشكل رئيسي في الكتف الأيسر، وقد يصاحبه شعور بالخدر أو الوخز، لا تتجاهل هذه الأعراض وتأكد من زيارة الطبيب على الفور.

ألم الذراع

إذا شعرت بألم مفاجئ في الجانب الأيسر من ذراعك، فاعتبر ذلك علامة على أن قلبك يواجه مشاكل أثناء عمله، قد يكون هذا الألم مصحوبًا بشعور بالضعف أو الخدر.

ضيق التنفس

يعتبر من العلامات الكلاسيكية، حيث يعتبر ضيق التنفس المفاجئ، حتى في حالة الراحة، علامة على الإصابة بنوبة قلبية، وقد يصاحب هذه الأعراض شعور بالقلق أو الذعر.