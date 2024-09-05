فاكهة صحية مفيدة لصحتك وهتظبط ضغط الدم

كتبت مروة محمود الياس

مرضى ضغط الدم عليهم الالتزام بأنظمة غذائية صحية، هذا النظام الذغائى اليومى يعزز من ضبط معدلات ضغط الدم، وتقليل ارتفاعاتها المفاجئة، الضغط العالى يعزز فرص الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية والتي من بينها مشكلات القلب والكلى والشرايين وغيرها الكثير، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والغذاء.

تابع التقرير موضحا أن الكثير من أنواع الفاكهة التى يمكن إدخالها في النظام الغذائى لمريض ضغط الدم، من خلال هذه الفاكهة ودون إسراف متعمد، تصبح مفيدة وصحية لتقليل نسب الضغط وموازنته، ووفقا للتقرير فإنها تنحصر في:

الكيوى والبطيخ والرمان والمشمش، وكذلك لكمثرى الصحية، فضلا عن التفاح والموز، وكل الفاكهة والطعام الصحى يفيد وبشدة طالما في نسبته المعتدلة مرضى الضغط.

ونخص بالذكر هنا الكيوى تلك الفاكهة الحمضية الصحية التي تحتوى على فيتامين ج الصحى المعزز للمناعة والصحة العامة، فوفقا لتقرير نشر في موقع eatingwell الطبي المعنى يالصحة العامة، فإن الكيوي فاكهة لاذعة المذاق غنية بالعناصر الصحة ومفيدة للغاية لمرضى الضغط، فهو يحتوى على كم هائل من البوتاسيوم الصحى الذى يعزز من ضبط معدلات ضغط الدم من خلال خفضه تدريجيا وبنسب صحية مادام يتناوله الإنسان بنسب جيدة دون اسراف متعمد، فضلا عن أن فيتاميناته وعناصره تعزز من سريان الدم في الجسم مما يعزز من ضبط معدلات ضغط الدم الصحية.