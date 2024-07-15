تناول هذه الفاكهة يوميا.. تحمي قلبك وتقوي مناعتك

كتبت مروة هريدى

تُعَد الفواكه دائمًا جزءًا من النظام الغذائي المتوازن، فهي لا توفر العناصر الغذائية فحسب، بل تحافظ أيضًا على ترطيب الجسم، ومن بين هذه الفواكه التي يجب على الشخص دائمًا إضافتها إلى نظامه الغذائي هى الكيوي، فهى مصدر قوي للعناصر الغذائية ومعروف بتعزيز المناعة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، توفر حبة كيوي متوسطة الحجم (75 جرامًا) 42 سعرًا حراريًا، و0.1 جرام من البروتين، و10.1 جرام من الكربوهيدرات، و0.4 جرام من الدهون.

الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، في حبتين من الكيوي، تحصل على 230٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي و70٪ من احتياجات فيتامين k، ويوفر الكيوي أيضًا البوتاسيوم وفيتامين K وحمض الفوليك،.

الكيوي غنية بفيتامين C

تحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويعزز صحة البشرة،

غنية بالألياف

تحتوي الكيوى على ألياف غذائية تساعد في الهضم وتمنع الإمساك، كما أن الكيوي منخفض السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مرضية ومغذية تدعم التحكم في الوزن.

خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي الكيوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب

يمكن للكيوي أن تخفض ضغط الدم وتقلل من تخثر الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين وظيفة الجهاز التنفسي

لقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للكيوي بتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل أعراض الربو.

تحسين جودة النوم

تحتوي الكيوي على مادة السيروتونين، التي قد تعمل على تحسين نوعية النوم ومدته.

تعزيز صحة العين

إن المستويات العالية من فيتامينات A و E، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، تدعم الرؤية الجيدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.

تعزيز صحة الجلد

تساعد الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة ويمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة.

يدعم صحة العظام

يحتوي الكيوي على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، كما أن تناول الكيوي بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تنظيم سكر الدم

تحتوي الكيوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو أي شخص يتطلع إلى إدارة مستويات السكر في الدم.