4 فوائد صحية لتناول الكيوى ..منها تقوية جهاز المناعة وتحسين الهضم

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الكيوي علاجا طبيعيا ووجبة خفيفة صحية، و سيغذي جسمك ببعض العناصر الغذائية المهمة، فهو يحتوى على الألياف التي تحسن من عمل الجهاز الهضمى، كما يعد مصدرا جيدا للحصول على فيتامين سى الذى يدعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول الكيوى، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

دعم المناعة:

سيوفر لك تناول حبتين من الكيوي أكثر من 100٪ من احتياجاتك من فيتامين سي، نظرًا لأن البيانات تُظهر أن نقص فيتامين C مرتبط بضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C ، مثل الكيوي ، يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك وتجنب النقص - وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية تحت السيطرة.

دعم الهضم:

يحتوي الكيوي على الأكتينيدين ، وهو إنزيم يمكن أن يلعب دورًا في مساعدة عملية الهضم، تظهر البيانات أن مستخلص الكيوي يساعد في هضم بعض البروتينات ، بما في ذلك البروتينات الموجودة في الزبادي والجبن والأسماك.

يعتبر الكيوي مصدرًا طبيعيًا للألياف ، وهو محبوب في عالم المغذيات الصحية للجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف في دعم انتظام حركة الأمعاء وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، إذا كنت تأكل قشر الكيوي جنبًا إلى جنب مع اللحم ، فسوف تزود نفسك بمزيد من الألياف الداعمة لصحة الأمعاء .



الشعور بالحيوية:

ارتبط استهلاك الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين سي بمزيد من الشعور بالحيوية، ووفقًا لنتائج دراسة نُشرت في Nutrients ، فإن تناول اثنين من فاكهة الكيوي يوميًا أدى إلى تحسين الحيوية الذاتية لدى البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين سي.

تحسن في امتصاص الحديد:

إذا كنت تتناول الكيوي الذي يحتوي على مصادر من الحديد النباتي ، مثل السبانخ والحبوب الكاملة والمكسرات ، فقد تواجه امتصاصًا محسنًا لهذا المعدن الأساسي، فيتامين ج لديه القدرة على مساعدة الجسم على امتصاص واستخدام هذا النوع من الحديد ، مما قد يساعد الجسم على مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.