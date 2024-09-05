غلق باب التحويلات بين مدارس القاهرة الأحد القادم.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باب التقديم للتحويلات الإلكترونية، الأحد القادم وذلك بعد إعادة فتحه الإثنين الماضى، لقبول تحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة.

وأكدت المديرية، أنه سيتم فتح باب التحويلات من يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 إلى يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، وذلك نظراُ لكثرة حالات إنتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استمرار ورود البت في طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من الوزارة ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

وفى سياق آخر كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت أنه قد تقرر أن يكون التقديم ( ورقى ) للمرحلة الثانوية ( الصف الأول الثانوي) العام _ الفنى، وذلك بسبب بطىء الموقع الإلكتروني للتقديم، وتحقيقاً لرغبات الطلبة وأولياء الأمور، وأكدت أن التقديم وفقاً للحد الأدنى للتنسيق المقرر بالموافقة من معالى محافظ القاهرة بالنسبة الثانوى العام ( ثانوى عام _ خدمات ثانوى عام ) التعليم الفنى ( التجارى _ الصناعى ـ الفندقى).

كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.