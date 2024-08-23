"تعليم القاهرة" تفعل برامج التنمية المهنية لمديرى المدارس الابتدائية والمعلمين

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تفعيل برامج التنمية المهنية لمديرى المدارس الابتدائية والمعلمين on line، ويقسم التدريب على ثلاث فترات:

الفترة الأولى : من ٢٠٢٤/٨/٢٥ إلى ٢٠٢٤/٩/١٩

الفترة الثانية : من ٢٠٢٤/١٠/١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٢٩

الفترة الثالثة : من ٢٠٢٤/١١/٣ إلى ٢٠٢٤/١١/٢٨

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات المدريرين والمعلمين لمساعدتهم على أداء المهام والمسئوليات على أكمل وجه.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن تواجد استمارات الثانوية العامة المؤمنة ( دور أول) بعد تعديل الدرجات للطلاب، بجميع المدارس الثانوية بالقاهرة.