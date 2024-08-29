اليوم السابع
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مديرية تعليم القاهرة: التقديم لأولى ثانوى ورقيا لبطء الموقع الإلكترونى

الخميس، 29 أغسطس 2024 08:55 م
مديرية تعليم القاهرة: التقديم لأولى ثانوى ورقيا لبطء الموقع الإلكترونى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه قد تقرر أن يكون التقديم (ورقى) للمرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوى) العام - الفنى، وذلك بسبب بطء الموقع الإلكترونى للتقديم، وتحقيقًا لرغبات الطلبة وأولياء الأمور.

 

وأكدت أن التقديم وفقًا للحد الأدنى للتنسيق المقرر بالموافقة من محافظ القاهرة بالنسبة الثانوى العام ( ثانوى عام - خدمات ثانوى عام ) التعليم الفنى ( التجارى - الصناعى ـ الفندقى).


كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

 

 







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