النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام فى الشرقية لـ 231 درجة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 231 درجة بدلاً من 233 درجة وفصول الخدمات 195 درجة والثانوي الخاص 140 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024 / 2025 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة عقب إعتماد نتيجة إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024 / 2025 والموضح بها عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 141532 طالب وطالبة وكذلك عدد الناجحين في الدور الأول والبالغ عددهم 122584 طالب وطالبة بالإضافة إلى عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني والبالغ عددهم 14855 طالب وطالبة ولإستكمال الفراغات المطلوبة ليوافق المحافظ على ما تقدم بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 231 درجة.