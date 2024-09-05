اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:59 م
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ضبط أدوية مجهولة المصدر في القاهرة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:38 م
ضبط أدوية مجهولة المصدر في القاهرة الأدوية المضبوطة
كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع والمنتجات عن التداول ..

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزته حقيبة بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية ، وبمناقشته عن مصدر تلك الأدوية أقر بتحصله عليها من مخزن "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

▪ بالفحص وإجراء التحريات بالإشتراك مع الجهات المعنية أمكن تحديد المخزن المشار إليه وبإستهدافه تم ضبط (صاحب المخزن ، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية ، وآخر عامل بالمخزن)، وعُثر بداخل المخزن على (2900 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجميع الأدوية من الأسواق وحجبها عن التداول بالإضافة إلى تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ، وتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية لإعادة بيعها عن طريق الترويج لها عبر الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.


▪ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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