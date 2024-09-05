حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين وتزوير عقود عمل لراغبى السفر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين وتزوير عقود عمل لراغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكل أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود العمل للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج، متخذًا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه.. وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات "مزورة" – عدد من الكارنيهات باسم وصورة المتهم "مزورين" – عدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكترونى - استمارات خالية البيانات - عدد من الساعات "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).