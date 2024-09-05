تداول 35 سفينة بميناء دمياط واستقبال 77746 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27769 طنا، تشمل 8311 طن يوريا و6284 طن أسمنت و3497 طن جبس و3596 طن رمل و2500 طن كسب صويا و3581 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77746 طنا، تشمل 12746 طن قمح و1150 طن زيت طعام و5933 طن خردة و15000 طن ذرة و10000 طن فول صويا و8940 طن سكر و6600 طن فول و3200 طن عدس و146 طن ابلاكاش و11081 طن حديد و1984 طن خشب زان و 3275 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 966 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2552 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3380 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101502 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174471 طنًا.



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3725 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5877 حركة.