الفاكهة كاملة ولا عصير.. أيهما الأفضل لصحة طفلك

كتبت فاطمة خليل



تحتار الكثير من الأمهات فى أيهما الأكثر فائدة لصحة أطفالها.. هل إعطاء الفاكهة كاملة أم عصير هو الأكثر قيمة غذائية؟.. وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن تناول الفاكهة كاملة أفضل من عصرها، حيث إن عصير الفاكهة يسرع رفع السكر فى الدم بعد تناوله، كما أنه بعد عصر الفاكهة بتم نزع الالياف منها ولها دور في خفض المؤشر الجلايسمي وعدم ارتفاع السكر سريعا.



وأوضح أنه عند عصر الفاكهة تضطر احيانا لعصر أكثر من ثمرة واحدة لصنع كوب واحد من العصير، مضيفا أن إضافة السكر أيضا للعصير تجعله غير صحيا وغنى بالسعرات الحرارية وكذلك السكر.



وشدد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، على أضرار العصائر المعلبة التى تمتلئ بالمواد الحافظة والمحليات الصناعية والسعرات الحرارية وكذلك الأملاح الخفية مثل املاح الصوديوم هذه الاملاح احتياجنا اليومي منها بين 1500 ل2500مجم أى مقدار نص معلقة لمعلقة صغيرة يوميا.



وحذر الدكتور علاء عبد العزيز، أيضا من أضرار العصائر لأنها تخفض مناعة الطفل وتسبب مشاكل بالأسنان وتزيد وزن الطفل وتسبب مشكلة السمنة عند الأطفال، مضيفا أن تناول الفاكهة كاملة يجعلنا نستفيد من كل العناصر الغذائية فبها لأن عصر الفاكهة يفقدها الألياف الطبيعية.وتابع قائلا إن تناول الفاكهة كاملة يجعلنا نشعر بالشبع والامتلاء بعكس العصير .