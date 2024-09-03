طرح سكر مدعم وسلع غذائية مخفضة فى المنافذ الحكومية بقرى ومدن الوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن طرح سكر مدعم بسعر 30 جنيهًا للكيلو، واستمرار المعرض المتنقل للمستلزمات المدرسية بمنافذ مركز باريس، وتوفير خضروات وفاكهة ودواجن وأسماك بمنافذ الخارجة والداخلة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة تابعة للوحدات المحلية بالمراكز؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أعلنت المحافظة عن إنشاء منافذ بجميع القرى لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار موحدة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار فى المنتجات، وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات التى يتم إنتاجها محليا لدى المزارعين، وأصحاب مشروعات الصوب الزراعية، بما يحقق الاكتفاء الذاتى للمواطنين.

وجرى طرح مبادرة الكوبونات المخفضة لصغار الموظفين والغير قادرين من مواطنى المحافظة، وذلك من خلال صرف بونات تخفيض قيمتها من 100 إلى 300 جنيه بالتعاون مع وزارة التموين يحصل عليه الموظف بتخفيض 25%، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والقضاء على ظاهرة غلاء الاسعار.

وأكد المحافظ على طرح المنتجات المخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، بهدف توفير السلع للمواطنين مع تكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.



