الحكومة السودانية تستنكر زج نتنياهو باسم مصر للتهرب من وقف إطلاق النار

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استنكرت حكومة جمهورية السودان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والتى زج فيها باسم مصر بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وجاء فى بيان الحكومة السودانية "تستنكر حكومة جمهورية السودان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادرة في الثاني من شهر سبتمبر، والتي زج فيها باسم مصر بغرض التهرب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وانتهاكات حكومته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني واستكمال عملية تبادل الرهائن والمحتجزين".

ووفقا للبيان يجدد السودان تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمه لدورها التاريخي في تحقيق السلام العادل في فلسطين ويرفض أي محاولة للتشكيك في ذلك الدور لتبرير السياسات العدوانية التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتصعيد في المنطقة وعرقلة الجهود الصادقة لإحلال السلام في المنطقة.