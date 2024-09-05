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افتتاح معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر.. اليوم

الخميس، 05 سبتمبر 2024 07:00 ص
افتتاح معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر.. اليوم معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنظيم معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر، حيث من المقرر افتتاح المعرض اليوم الخميس بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بأرض المعارض، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى بمشاركة 180 عارضا، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وقد تتراوح من 20 إلى 30%.

ويشارك ما يقرب من 15 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  بمعرض أهلا مدارس لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تستهدف معارض "أهلا مدارس توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع العام والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام" وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق من أجل التصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.







وزارة التموين

معارض اهلا مدارس

معرض اهلًا مدارس 2024

موعد افتتاح معرض اهلاً مدارس 2024

معارض اهلًا مدارس 2024

اليوم السابع بلس



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