15 شركة تابعة لوزارة التموين تشارك فى معرض أهلا مدارس بمدينة نصر

تشارك 15 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فىمعرض أهلا مدارس الرئيسى المقرر إقامته بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يوم 5 سبتمر الجارى بمشاركة 180 عارضا، حيث توفر الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة كما يوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على الاستعداد لتنظيم معرض"أهلا مدراس " الرئيسى بمدينة نصر لتوفير منتجات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث من المقرر أن يتضمن المعرض كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد من " أدوات كتابية وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلى والمواد الغذائية "،وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسى الجديد.
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