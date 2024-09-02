اليوم السابع
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15 شركة تابعة لوزارة التموين تشارك فى معرض أهلا مدارس بمدينة نصر

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 05:56 م
15 شركة تابعة لوزارة التموين تشارك فى معرض أهلا مدارس بمدينة نصر الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تشارك 15 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فىمعرض أهلا مدارس  الرئيسى المقرر إقامته بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يوم 5 سبتمر الجارى بمشاركة 180 عارضا، حيث توفر الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة كما يوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على الاستعداد لتنظيم معرض"أهلا مدراس " الرئيسى بمدينة نصر لتوفير منتجات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث من المقرر أن يتضمن المعرض كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد من " أدوات كتابية وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلى والمواد الغذائية "،وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسى الجديد.







وزارة التموين

معارض اهلا مدارس

معرض اهلًا مدارس 2024

موعد افتتاح معرض اهلاً مدارس 2024

معارض اهلًا مدارس 2024



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