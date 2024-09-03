تخفيضات 30%.. 56 معرض أهلا مدارس بالقليوبية استعدادا للعام الدراسى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

كشف المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تنظيم 56 معرض وشادر رئيسي وفرعي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "أهلا مدارس"، وذلك بالتنسيق مع بعض الأحزاب والغرفة التجارية والمصانع ورجال الأعمال ومكاتب الجملة والتجزئة، حيث تبلغ نسبة التخفيض بالمواد المعروضة من 10% حتي 30%، حيث تضم مستلزمات المدارس والأدوات المدرسية والزي المدرسي وكذلك المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هذه المعارض تتنوع ما بين 8 معارض رئيسية، و48 معرض فرعي "جملة وتجزئة"، موزعين علي مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المعارض مستمرة حتي بعد فترة دخول الطلاب للمدارس بمدة تصل لشهر، وآخر مستمر علي مدار العام لبيع جميع المستلزمات سواء المدارس أو المواد الغذائية للأسر.

وأكد مدير تموين القليوبية، أنه تم التنبيه علي مديري الإدارات التموينية علي مستوى المحافظة بمتابعة ومباشرة المعارض التابعة لها، كما أنه سيتم تنظيم حملات من المديرية لمتابعة ومباشرة تلك المعارض للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والمستلزمات المعروضة بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين والتأكيد علي الالتزام بالأسعار المحددة.