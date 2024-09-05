أستاذة طب الأطفال رشا عمار: تخصص مستحدث ينقذ قلوب أطفال السرطان بنجاح 98%

كتبت مروة محمود الياس

الطفل مريض السرطان، يكون أكثر عرضة للمشكلات القلبية، فالقلب ونبضاته وضغطه، يتأثر بالأورام، وفى السطور التالية حدثتنا الدكتورة رشا عمار أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة قصر العينى، ومدير مستشفى أبو الريش الجامعى سابقا، ورئيس وحدة القلب مستشفى سرطان الأطفال 57357، عن تخصص مستحدث يحمل أملا كبيرا لأطفال السرطان.

تخصص جديد "منقذ" يحمل أملا جديدا لمرضى السرطان

بهذه الكلمات، بدأت الدكتورة رشا عمار، حديثها الخاص لـ"اليوم السابع"، مؤكدة على أهمية تخصص مستحدث مسمى طبيا بـ"الكارديو أنكولوجى"، أو بالمعنى المبسط أمراض القلب التى تصيب الطفل مريض السرطان بشكل خاص، فوفقا لـ"د.رشا" يعد مريض السرطان عرضة لأمراض القلب المختلفة، مطمئنة الجميع أن هذا التخصص والتطور الهائل فى كل نواحيه، جعل مضاعفات مرض السرطان وتأثيرها على القلب فى طور "التحكم" وأصبحت فرص الشفاء عالية للغاية.

وأوضحت "د.رشا" أن سرطان الكلى الوراثى الذى يصيب بعض الأطفال أو يولدون به بالفعل، أشهر مسببات اضطرابات ضغط القلب، فضلا عن أن سرطان المخ وأورامه حتى الحميدة منها، تتسبب فى تسارع ضربات القلب بشدة، وارتفاع ضغط القلب، حتى جراحات إزالة الأورام المختلفة تسبب نفس المشكلة لدى بعض الحالات، أورام الدم مثل اللوكيميا والليمفوما، تؤثر مباشرة على عضلة القلب من جرعات العلاج الخاص بهما، وغيرها الكثير.

تخصص قلب مريض السرطان..متى تم الاهتمام بهذا المجال المستحدث؟

هذا التخصص "قلب طفل السرطان"، لم يكن أبدا محل عناية وتطبيق وممارسة منذ بدايته، ولكن فى السنوات الأخيرة – وفقا لـدكتورة"رشا"- زاد الاهتمام به بشكل كبير، وأصبح تطبيق طرق المتابعة والعلاج له على أرض الواقع كثيرة، فهو تخصص شديد الحساسية ويخص مرضى السرطان دون غيرهم، نظرا لأن طبيب القلب فى الغالب ما يقوم بعلاج المشكلات القلبية بأنواعها، ولكن مريض السرطان يتم علاج قلبه بالتعاون بين طبيب القلب والأطباء المتخصصين فى أمراض القلب لمريض السرطان، وهو ما يزيد من أهميته وتفرده.

وأوضحت أن أكثر من 40 بالمائة من الأطفال مرضى السرطان عرضة للإصابة بمشكلة ما فى القلب، إما فى الصمام، أو فى ضغط القلب، أو فى ضربات القلب، وغيرها الكثير من المشكلات، وتزيد فرص الإصابة فى الطفل مريض السرطان الذى لديه تاريخ عائلى بأمراض القلب، أو المواليد بثقوب فى القلب، أو الأطفال مرضى الحمى الروماتيزمية، أو الأمراض الخلقية، أو الأطفال الذين ارتد لهم السرطان بعد الشفاء بفترة طويلة، ولكن أكثر من 98 بالمائة من الأطفال اللذين يخضعون للعلاج والمتابعة السليمة المستمر لهم فرصة فى الشفاء.