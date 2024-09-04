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وزارة التعليم تشدد على صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:30 ص
وزارة التعليم تشدد على صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025/  وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة، موضحة أنه تنفيذا للكتاب الدوري الخاص بإتاحة دليل الصيانة البسيطة علي موقع الوزارة، مؤكده علي التزام جميع مديري المدارس بطباعته وتنفيذ ما ورد به من تعليمات،وحيث تم تقسيم أنظمة الصيانة للأبنية التعليمية بالدليل منها الصيانة الوقائية والصيانة البسيطة المستمرة والصيانة العاجلة والصيانة الرئيسية أو الشاملة.

وأكدت وزارة التعليم، علي المديريات، متابعة جاهزية وسائل الأمان والإطفاء بالمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، وخزانات المياه التي تحتاج إلي صيانة دورية لها وبعضها يجب استبدالها بخزانات جديدة صالحة للاستخدام، وخطوط مياه الحريق تحتاج إلي صيانة وزيادة ضخ المياه بها حفاظاً علي امن وسلامة المدارس.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


 







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