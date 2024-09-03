وزير التعليم يبحث تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغات بالمرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع ستيفانيا جيانينى مساعد مدير عام التعليم بـ منظمة اليونسكو؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل مع اليونسكو فى مجال التعليم قبل الجامعى، فى إطار مشاركته بمؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء هذا اللقاء على هامش أعمال اليوم الثانى للمؤتمر المنعقد تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم" والذى تنظمه منظمة اليونسكو خلال الفترة من 2 إلى 5سبتمبر 2024، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التزام مصر بمواصلة إصلاحات التعليم، والتركيز على تعزيز المهارات الحياتية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التعليمية تهدف إلى خلق جيل جديد مجهز للتكيف مع تحديات المستقبل وسبل مواجهتها.

ومن جانبها، أعربت ستيفانيا جيانينى عن بالغ تقديرها للجهود المصرية المميزة فى مجال التعليم قبل الجامعى، مؤكدةً على أهمية دولة مصر بالنسبة لليونسكو، والتزام المنظمة بالدعم الكامل فى كافة نواحى العملية التعليمية فى مصر.

و استعرض اللقاء أوجه التعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العديد من المشروعات والتى من بينها مشروع اليونسكو "المدارس المفتوحة للجميع" ودمج المواطنة فى التعليم، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون فى المشروعات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم، والتى تشمل تقديم الخبرات فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغات فى المرحلة الثانوية، وإنشاء منصة تعليمية باعتماد اليونسكو، وتدريب المعلمين والطلاب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، ودعم التعليم الفنى بكافة جوانبه بالتعاون مع الشراكات العالمية.