ميناء دمياط يستقبل 10 سفن و11 ألف طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33193 طن تشمل : 8744 طن يوريا و 6922 طن اسمنت و 3298 طن جبس و 4834 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و 8395 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54014 طن تشمل : 11110 طن قمح و 4100 طن زيت طعام و 7122 طن خردة و 6300 طن ذرة و 1500 طن فول صويا و 5160 طن سكر و 8991 طن حديد و 2248 طن خشب زان و 5283 طن فول و 2200 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 168 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2085 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96645 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176033 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5084 حركة .