مشروب على الريق هيخلصك من الوزن الزائد ويقلل التوتر

كتبت إيناس البنا

شرب الشاي الأخضر الممزوج بالعسل يعطي فوائد عديدة للجسم، وعادة ما يشرب الناس الشاي الأخضر للحفاظ على لياقتهم وزيادة التمثيل الغذائي، والذي يلعب دورا هاما في فقدان الوزن.

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مثل الألياف وفيتامين أ والحديد وفيتامين د والزنك وفيتامين هـ والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي هي ضرورية للجسم، وفيما يلى حسب موقع هيلث سايد نتعرف على فوائد شرب الشاي الأخضر الممزوج بالعسل.

يخفف التوتر والقلق

الجمع بين الشاي الأخضر والعسل مفيد للصحة، فإذا كنت تعاني من التوتر، فابدأ بشرب الشاي الأخضر يوميًا مع إضافة القليل من العسل إليه، لأن الشاي الأخضر والعسل لهما خصائص مضادة للاكتئاب تعمل على تخفيف التوتر.

إنقاص الوزن

لإنقاص الوزن، ابدأ بشرب الشاي الأخضر الممزوج بالعسل، وذلك لأن الشاي الأخضر والعسل مليئان بالألياف، مما يجعل معدتك ممتلئة لفترة طويلة، كما أن شرب الشاي الأخضر الممزوج بالعسل يقلل من السمنة بسرعة ويحافظ أيضًا على صحة المعدة.

تعزيز صحة الجلد

إذا شربت الشاي الأخضر الممزوج بقليل من العسل، فإن بشرتك سوف تتوهج، يحتوي الشاي الأخضر والعسل على مضادات الأكسدة التي تعتبر الأفضل للبشرة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من البثور وحب الشباب تناول الشاي الأخضر، لأن شرب الشاي الأخضر مع العسل لن يجعل البشرة متوهجة فحسب، بل يعالج أيضًا جميع الأمراض المرتبطة بالجلد.

مفيد لمرض السكري

الشاي الأخضر قد يكون مفيداً لمرضى السكري، وذلك لأن الشاي الأخضر لا يحتوي على أي سكر على الإطلاق، وفي مثل هذه الحالة، إذا كان الشخص مريضاً بالسكري، فعليه أن يشرب الشاي الأخضر مع إضافة القليل من العسل إليه، لأن هذا أيضاً سيبقي السكري تحت السيطرة وسيظهر تأثيره الجيد على الصحة.

يعزز المناعة

إذا كنت تريد أن تظل مناعتك قوية، فابدأ بشرب الشاي الأخضر مع إضافة العسل إليه، وذلك لأن شرب الشاي الأخضر مع إضافة العسل إليه يزيد من قوة جهاز المناعة مما يحمينا من الأمراض.