اليوم السابع
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مزايا عديدة بمعرض أهلا مدارس 2024.. انفوجراف

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:00 م
مزايا عديدة بمعرض أهلا مدارس 2024.. انفوجراف مزايا معرض أهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لافتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر، حيث من المقرر الافتتاح غدا الخميس، وحرصت الوزارة على  إطلاق العديد من الخدمات الجديدة داخل معرض "أهلا مدارس 2024 منها مشاركة 15 شركة تابعة للوزارة لتوفير منتجات السلع الغذائية ومنتجات العصائر بجانب توفير العارضين كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية .

كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد المصري لإتاحه نسبة خصم 50%  على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلا مدارس" في القاهرة وجميع المحافظات منها خدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك اعتباراً من 5 وحتي 20 سبتمبر، وذلك للعملاء من الافراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات ،كما تشارك بعض شركات المحمول، كذلك توفير أجهزة الحاسب الألى بأسعار مخفضة  والأدوات المكتبية  وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية .

مزايا معرض أهلا مدارس
مزايا معرض أهلا مدارس

 







وزارة التموين

معارض اهلا مدارس

معرض اهلًا مدارس 2024

موعد افتتاح معرض اهلاً مدارس 2024

معارض اهلًا مدارس 2024



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