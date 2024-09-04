مزايا عديدة بمعرض أهلا مدارس 2024.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لافتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر، حيث من المقرر الافتتاح غدا الخميس، وحرصت الوزارة على إطلاق العديد من الخدمات الجديدة داخل معرض "أهلا مدارس 2024 منها مشاركة 15 شركة تابعة للوزارة لتوفير منتجات السلع الغذائية ومنتجات العصائر بجانب توفير العارضين كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية .

كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد المصري لإتاحه نسبة خصم 50% على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلا مدارس" في القاهرة وجميع المحافظات منها خدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك اعتباراً من 5 وحتي 20 سبتمبر، وذلك للعملاء من الافراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات ،كما تشارك بعض شركات المحمول، كذلك توفير أجهزة الحاسب الألى بأسعار مخفضة والأدوات المكتبية وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية .