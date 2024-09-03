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مزايا معرض أهلا مدارس 2024.. التفاصيل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:15 م
مزايا معرض أهلا مدارس 2024.. التفاصيل أهلا مدارس ، ارشيفية
كتب: مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إطلاق العديد من الخدمات الجديدة داخل معرض "أهلا مدارس " 2024 منها مشاركة 15 شركة تابعة للوزارة لتوفير منتجات السلع الغذائية ومنتجات العصائر بجانب توفير العارضين كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية .

كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد المصري لاتاحه نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلا مدارس" في القاهرة وجميع المحافظات منها خدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك اعتباراً من 5 وحتي 20 سبتمبر، وذلك للعملاء من الافراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات ،كما تشارك بعض شركات المحمول، كذلك توفير أجهزة الحاسب الألى بأسعار مخفضة  والأدوات المكتبية  وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية .

 







وزارة التموين

معرض أهلا مدارس 2024

مزايا معرض أهلا مدارس

موعد افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى

معارض اهلا مدارس 2024

تخفيضات معرض أهلا مدارس

اليوم السابع بلس




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