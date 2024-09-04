لماذا الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض الجدري المائي من البالغين؟

كتبت فاطمة ياسر

الجدري المائي، يعد من الأمراض التي يصاب بها البعض وخاصة الأطفال والحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على العديد من الأمور المرتبطة بالجدري المائي.

أسباب الإصابة بالجدري المائي

أبرز الأسباب المؤدية للإصابة الجدري، ومنها:

-ضعف الجهاز المناعي: عادةً ما يكون لدى الأطفال أجهزة مناعية أضعف من تلك الموجودة لدى البالغين، حيث إن أنظمتهم المناعية لا تزال في طور النمو. وقد يؤدي هذا إلى استجابة أقل فعالية للعدوى، مما يؤدي إلى أعراض ومضاعفات أكثر شدة لدى الأطفال.

-أنماط التعرض، تزيد سلوكيات الأطفال، مثل وضع الأشياء في أفواههم، واللمس المتكرر، والاتصال الوثيق بالأشياء أو الحيوانات الملوثة، قد يكون الأطفال حديثي الولادة والرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أم مصابة أكثر عرضة للخطر أيضًا.

كيف ينتقل مرض الجدري المائي

الجدري المائي هو مرض معدٍ يمكن أن ينتشر بين البشر والحيوانات، وفي الأطفال، تشمل طرق الانتقال ما يلي:

- الاتصال الوثيق مع شخص مصاب أو شخص تظهر عليه أعراض مرض الموكسوبلازما.

- يمكن أن يؤدي الاتصال بالألعاب أو الملابس أو الفراش الملوثة بفيروس مبوكس إلى الإصابة بالعدوى.

- الاتصال بالحيوانات الأليفة أو الحيوانات المصابة.

ما هي أعراض الجدري المائي؟

- الحمى

- الطفح الجلدي مثل جدري الماء وغيرهالعدوى الفيروسية

- الصداع

- تضخم الغدد الليمفاوية في الإبطين أو الرقبة أو الفخذ

- التعب أو الإرهاق الشديد

- ألم في العضلات والظهر

- نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق.

كيفية تقليل خطر انتقال الجدري المائي عند الأطفال

هناك طرق مختلفة يمكن للوالدين من خلالها تقليل خطر إصابة أطفالهم بالتهاب القصبات الهوائية، ومنها:

- تعزيز وممارسة النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام المطهرات.

- تجنب الاتصال بالأشخاص أو الحيوانات المصابة تمامًا، ويجب اتباع بروتوكولات العزل بشكل صارم في مثل هذه الحالات.

- تطهير الأسطح الملوثة المحتملة مثل الألعاب ومقابض الأبواب والفراش والملابس وما إلى ذلك باستخدام المطهرات المقاومة للفيروسات.

- التحلي باليقظة بشأن الأعراض عند الأطفال.

- تطعيم الأطفال إذا كان اللقاح متوفرا وقد وصفه الطبيب .

