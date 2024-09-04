كيف تتناول الحلبة لإنقاص الوزن؟.. 4 طرق سهلة ومفيدة

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن تلعب المواد الغذائية الأساسية فى المطبخ دورًا محوريًا، ومن بين هذه المواد بذور الحلبة، المعروفة بفوائدها فى إنقاص الوزن.

تُستخدم هذه البذور على وجه التحديد فى الطهى لفوائدها الصحية العديدة، ووفقا لموقع "هيلث شوت"، هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتى تعزز الشعور بالشبع، وتقلل من خطر الإفراط فى تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، فهى تساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، ومنع الارتفاع المفاجئ الذى يمكن أن يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

هل تساعد الحلبة فى إنقاص الوزن؟

تعمل بذور الحلبة على إنقاص الوزن بفضل خصائصها الطبية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الريبوفلافين والنحاس والبوتاسيوم وحمض الفوليك وحمض اللينوليك والكالسيوم والحديد والمنجنيز والفيتامينات أ، ب6، ج، ك، والأهم من ذلك، أن هذه البذور مليئة بالألياف والأحماض الأمينية، والتى من المعروف أنها تعزز فقدان الوزن.

3 فوائد لتناول بذور الحلبة

1. التحكم فى الشهية

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تخلق شعورًا بالشبع وتساعد في التحكم في الشهية، وحسب الدراسات فإن تناول بذور الحلبة يزيد بشكل كبير من الشعور بالشبع ويقلل من تناول السعرات الحرارية، وهو عامل حاسم في أي رحلة لفقدان الوزن.

2. تنظيم مستويات السكر فى الدم

يساعد تناول بذور الحلبة على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن لمستويات السكر في الدم المستقرة أن تمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة وانخفاضات مفاجئة، ما يقلل من احتمالية تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية والرغبة الشديدة في تناول السكر، وهي عقبات شائعة في جهود إنقاص الوزن.

3. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

من المعروف أن هذه البذور تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن لعملية التمثيل الغذائي الأسرع أن تعزز قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة، ما يساعد في إنقاص الوزن عند دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4 طرق بسيطة لتناول بذور الحلبة

- البذور المنقوعة.. انقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ثم تناولها على معدة فارغة في الصباح.

- مشروب الحلبة.. يمكنك تحضير مشروب الحلبة المهدئ عن طريق نقع البذور في الماء الساخن.

- الحلبة المنبتة.. يمكن إضافة هذه البراعم إلى السلطات أو تناولها كوجبة خفيفة، ما يوفر إضافة مقرمشة وصحية لنظامك الغذائي.

- مسحوق الحلبة المطحون.. يمكن طحن البذور إلى مسحوق ناعم وإضافتها إلى أطباق مختلفة، مثل الحساء أو اليخنة أو العصائر.