لو فرحك فى العيد.. تعرفى على فوائد تناول حمض الفوليك

كتبت فاطمة ياسر

يزداد عدد المقبلين على الزواج خلال أيام الأعياد، خاصة خلال عيد الفطر المبارك، وهناك العديد من الحيل التى يجب على أى عروسة القيام بها بشكل دائم للحصول على صحة جيدة، وبشرة نضرة، وللحصول على حمل صحى.

وحول ذلك أوضح الدكتور أحمد راشد استشارى النساء والتوليد فى كلية طب عين شمس، أنه يجب على العروس الجديدة تناول حمض الفوليك قبل أول ثلاثة أشهر من الزواج، لأنها تزيد من الحصول على حمل صحى، وخالٍ من التشوهات الخلقية.

وحول ذلك قدم استشارى النساء والتوليد، أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول حمض الفوليك، ومنها..



- تقليل فرص تشوهات الأجنة

تناول حمض الفوليك يقلل من فرص الإصابة والتعرض للتشوهات الأجنة.



- يعزز نمو الشعر

يحسن حمض الفوليك صحة الشعر والجلد والأظافر.



- حمض الفوليك مفيد أثناء الدورة الشهرية

يساعد حمض الفوليك فى نمو الخلايا التى تنقل الحديد للجسم، ويقلل من أعراض فقر الدم.



- يحسن الخصوبة

حمض الفوليك له تأثير قوى على الخصوبة، وتناوله عند الرغبة فى الحمل يقلل فرص التعرض لتشوه أو عيوب الحمل المؤدية للإجهاض.



- مفيد قبل وأثناء الحمل

حمض الفوليك ضرورى لنمو الجنين خلال المراحل المبكرة من الحمل، لأنه يساعد فى تكوين الأنبوب العصبى.