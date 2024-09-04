اليوم السابع
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حبس عاطل ضبط وبحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:32 ص
حبس عاطل ضبط وبحوزته 2 كيلو حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية ، حبس عاطل ضبط  وبحوزتة مواد مخدرة ، من الحشيش ،الهيروين،الايس ، وسلاح ناري ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة ، من الحشيش ،الهيروين،الايس ، وسلاح ناري ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من  ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام، كمية لمخدرى "الهيروين ، الآيس، بندقية آلية وخزينة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 







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